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Сегодня, 12:12

Полузащитник «Кубани» Абдоков: «В таблицу будем смотреть после заключительного тура»

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Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков, забивший гол в шестой игре подряд, в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал победу над «Шинником» в матче 25-го тура первой лиги (2:0).

Нури Абдоков. «Рубин» не побеждает три тура. Поражения «Алании» и «Арсенала». Невероятный Абдоков

«Получилась боевая игра. «Шинник» сейчас на ходу, мы знали это и серьезно готовились. Впрочем, при нашем нынешнем турнирном положении совершенно не важно, кто соперник, нужно решать свою задачу, набирать очки. Счастливы, что смогли выиграть и порадовать наших болельщиков. Очень хочется, чтобы у них было как можно больше позитивных эмоций от нашей игры и результатов. Имеет ли значение, что после этого тура «Кубань» покинула зону вылета? Сейчас все имеет значение, любой нюанс, но в таблицу будем смотреть после заключительного тура. Нужно биться и отдавать все силы в каждой игре, все еще впереди. Через работу и характер результат обязательно придет. Рад ли что удалось продлить свою голевую серию? Прежде всего рад, что набрали три очка, выиграли. Про свою серию особо не думаю. Идет и идет. Самое главное, чтобы мои голы помогали «Кубани», — сказал Абдоков «СЭ».

Всего на счету 22-летнего Абдокова 10 голов в текущем сезоне первой лиги.

После этой победы «Кубань» с 27 очками поднялась из зоны вылета на 15-е место в первой лиге. «Шинник» с 35 очками идет на восьмой строчке в таблице.

Футбол
Первая лига
ФК Кубань
ФК Шинник
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