Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Мелбет-Первая Лига. Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 13:00

Богдан Рейхмен: «Евсеев — ключевой фактор моего перехода в «Кубань»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Кубани» Богдан Рейхмен рассказал, как появился вариант с переходом в краснодарский клуб.

До этого 21-летний россиянин выступал в московском «Торпедо».

«Как всегда: агент принес вариант. Я был в «Торпедо», у меня не было практики, а нужно было играть, было несколько вариантов в ФНЛ, включая «Кубань». Потом поговорил с Вадимом Евсеевым, руководством клуба. Во мне все были заинтересованы, вот я и принял решение перейти в «Кубань». Плюс город для меня не чужой. Евсеев — ключевой фактор решения. Мне хотелось поработать с Вадимом Валентиновичем, так как это большое имя в российском футболе», — приводит слова Рейхмена «РБ Спорт».

На данный момент Вадим Евсеев уже покинул «Кубань», а главным тренером команды является Роберт Евдокимов.

Источник: РБ Спорт
Вадим Евсеев
Футбол
Первая лига
ФК Кубань
0
Читайте также
Минута молчания памяти павших в борьбе с фашизмом: во сколько начнется и как пройдет
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
Парад Победы в Москве: точное время начала трансляции
Побоище со 158 минутами штрафа, уничтожение от «Флориды» и камбэчище «Ванкувера» с Задоровым в главной роли. Что произошло в Кубке Стэнли 9 мая
МРОТ в России предлагают увеличить до 30 тыс. рублей
Парад на Красной площади: прямой эфир
Популярное видео
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
«Динамо» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 26-го тура 29 апреля
РПЛ: видео голов 26-го тура 28 апреля
«Бетис» — «Севилья»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Атлетик»: видеообзор матча, 33-й тур чемпионата Испании
«Лас-Пальмас» — «Жирона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 21-го тура 25 апреля
«Аталанта» — «Фиорентина»: Кубок Италии, видеообзор
РПЛ: видео голов 21-го тура 24 апреля
«Лацио» — «Ювентус»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Реал» — «Барселона»: видеообзор матча, 32-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 25-го тура 21 апреля
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Богдан Рейхмен: «Галицкий — человек, который помог и помогает осуществить мечту»

Полузащитник «Торпедо» Червяков: «Цель команды — вернуться в РПЛ»