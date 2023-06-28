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Сегодня, 10:26

Полузащитник «Кубани» Махатадзе: «Рад, что остался в клубе. Переговоры прошли очень легко»

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Полузащитник «Кубани» Георгий Махатадзе рассказал «СЭ» о подготовке к новому сезону.

Ранее 25-летний полузащитник продлил соглашение с клубом на срок в 2 года.

«Переговоры по новому контракту прошли очень легко. Сразу обо всем договорились с руководством клуба. Рад, что остался в «Кубани», здесь все уже знакомо. Где вижу «Кубань» через 2 года? В идеале играющей в РПЛ, конечно. Естественно, хотелось бы побороться за стыки и в этом сезоне, однако не будем ничего загадывать и забегать вперед. Просто будем работать и делать все возможное. Хотел бы также, чтобы «Кубань» стала командой, которая собирает полный стадион болельщиков. Их поддержка имеет огромное значение. Товарищеский матч, в котором забил? Забивать всегда приятно, но нужно понимать, что это товарищеские игры. Важнее сейчас хорошо подготовиться к чемпионату, получить хорошую нагрузку как на тренировках, так и в играх. Самое главное, чтобы мы забивали и побеждали, когда начнутся официальные матчи», — сказал Махатадзе «СЭ».

В сезоне-2022/23 Махатадзе провел за «Кубань» 27 матчей чемпионата первой лиги, забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Футбол
ФК Кубань
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