Полузащитник Липовой стал самым проверяемым РУСАДА футболистом в 2022 году

Полузащитник «Крыльев Советов» Даниил Липовой, выступающий на правах аренды за астраханский «Волгарь», стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) футболистом в 2022 году, сообщает ТАСС.

23-летний Липовой был проверен РУСАДА на допинг три раза (дважды в августе и один раз в ноябре).

По два раза в прошедшем году были протестированы Виктор Мелехин («Ростов»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Евгений Морозов («Факел»).

В сезоне-2022/23 Липовой провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.