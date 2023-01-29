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Допинг

Сегодня, 10:58

Полузащитник Липовой стал самым проверяемым РУСАДА футболистом в 2022 году

Мария Гусева
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Полузащитник «Крыльев Советов» Даниил Липовой, выступающий на правах аренды за астраханский «Волгарь», стал самым тестируемым Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) футболистом в 2022 году, сообщает ТАСС.

23-летний Липовой был проверен РУСАДА на допинг три раза (дважды в августе и один раз в ноябре).

По два раза в прошедшем году были протестированы Виктор Мелехин («Ростов»), Данил Пруцев («Спартак»), Никита Кривцов («Краснодар»), Евгений Морозов («Факел»).

В сезоне-2022/23 Липовой провел 7 матчей и не отметился результативными действиями.

Источник: ТАСС
Футбол
Первая лига
ФК Волгарь
ФК Крылья Советов (Самара)
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