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Сегодня, 11:56

Кротов: «Грустно за все, что происходит с «Уфой»

Мария Гусева
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Полузащитник «Пари НН» Вячеслав Кротов, ранее выступавший за «Уфу», высказался о результатах своего бывшего клуба.

«Это все неприятно. Грустно за все, что было, — цитирует «РБ Спорт» Кротова. — За два года команда оказалась во второй лиге. Грустно, что Шамиль Камилыч ушел. Потому что человек многое сделал для республики, для клуба, выводил команду в премьер-лигу, в еврокубки. Очень жаль, что все так получилось».

«Уфа» с 32 очками заняла 16-е место в таблице первой лиги, вылетев по итогам сезона-2022/23 во вторую лигу. Год назад уфимцы вылетели из РПЛ.

5 июня прошло собрание учредителей «Уфы», на котором была принята отставка Газизова.

Источник: РБ Спорт
Вячеслав Кротов
Футбол
ФК Нижний Новгород
ФК Уфа
Шамиль Газизов
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