Полузащитник Рейхмен покинул «Торпедо»

«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Богдана Рейхмена. Сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

21-летний футболист летом 2022 года подписал трехлетний контракт с «Торпедо». Вторую часть сезона-2022/23 он провел в аренде в КАМАЗе.

В этом сезоне первой лиги Рейхмен не сыграл ни одного матча за «Торпедо».