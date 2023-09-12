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Сегодня, 19:43

Полузащитник Рейхмен покинул «Торпедо»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Торпедо» объявило об уходе полузащитника Богдана Рейхмена. Сообщается, что контракт был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

21-летний футболист летом 2022 года подписал трехлетний контракт с «Торпедо». Вторую часть сезона-2022/23 он провел в аренде в КАМАЗе.

В этом сезоне первой лиги Рейхмен не сыграл ни одного матча за «Торпедо».

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc/5200
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)
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