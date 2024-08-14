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Сегодня, 18:46

Кухарчук: «Все, что накопил в премьер-лиге, вложил в недвижимость»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Ротора» Илья Кухарчук рассказал, куда вкладывает деньги.

«Считаю, что недвижимость — правильный и перспективный вариант инвестиций, причем необязательно жилая, можно и в коммерцию вкладываться. Определенная подушка безопасности у меня есть. В первой лиге что ты особо накопишь? А я там провел бОльшую часть карьеры. Но все, что накопил в премьер-лиге, вложил в недвижимость. Хочется еще играть и зарабатывать», — приводит слова Кухарчука «РБ Спорт».

34-летний Кухарчук ранее играл за «Пари НН», «Торпедо», «Химки», «Томь», «Тамбов», «Балтику», «Енисей», «Волгу», «Шинник», «Урал» и «Анжи».

Источник: РБ Спорт
Илья Кухарчук
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