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Сегодня, 11:30

Ломовицкий: «Плакал, когда «Рубин» вылетел в ФНЛ»

Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
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Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в интервью «СЭ» рассказал о реакции на селфи Виталия Лисаковича в матче с «Уфой» и вылете команды в ФНЛ.

— Самым скандальным моментом решающего матча с «Уфой» стало селфи Лисаковича после гола. Как к этому отнеслись в раздевалке?

— Я разговаривал с Лисом и знаю его позицию. Все были напряжены — шел важнейший и решающий матч. Он просто хотел, чтобы ребята раскрепостились.

В том матче был какой-то сумасшедший сценарий: штанга после пенальти, два пропущенных мяча, фанаты выбежали на поле. Про селфи уже тогда никто не думал. После игры было просто опустошение.

— Ты после финального свистка упал на газон.

— Я плакал. Конечно, это эмоции. Но не стесняюсь их. Было очень обидно, что не смогли сохранить «Рубин» в премьер-лиге.

— Это самый тяжелый момент в карьере?

— Наверное, да. Нечто похожее испытал, когда со «Спартаком» пропустили семь мячей от «Зенита»...

— Летом ты ушел из «Рубина».

— После вылета в ФНЛ всем ребятам сказали: кто хочет играть в премьер-лиге, могут искать варианты и уходить.

У меня не было какого-то конкретного диалога с руководителями. Мне просто озвучили позицию, как они видят сложившуюся ситуацию. Мы договорились, пожали руки. И я ушел в аренду. Никто меня не выгонял.

Александр Ломовицкий. «Фернандо ударил меня сзади — я начал его ловить... Подрались мы нормально!» Откровенное интервью Ломовицкого

Александр Ломовицкий
Первая лига
РПЛ
ФК Рубин (Казань)
Виталий Лисакович
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