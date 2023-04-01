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Сегодня, 13:28

Полузащитник «Рубина» Горбунов: «Соскучились по домашней арене и болельщикам»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов поделился ожиданиями от матча 25-го тура ФНЛ против «Велеса».

— Готовимся к «Велесу», наигрываем свои комбинации, — приводит слова Горбунова пресс-служба клуба. — Разбираем игру соперника.

— Юрий Уткульбаев отметил, что почти все команды в ФНЛ за что-то борются, у всех есть мотивация. Чувствуется ли это и можно ли сказать, что во второй части сезона игры стали более напряженными?

— Не особо обращаем внимания на другие команды. Надо самим побеждать, идти от игры к игре и побеждать. Лично я не чувствую какого-то возрастающего напряжения. Нам надо просто побеждать в каждой игре.

— Два матча на выезде сыграли. Соскучились по болельщикам?

— Конечно, соскучились. И по арене, и по болельщикам. Ждем больше болельщиков, нужна поддержка.

Матч пройдет в Казани 2 апреля и начнется в 15:00 мск.

Источник: https://rubin-kazan.ru/posts/igor-gorbunov-soskuchilis-po-domashney-arene-zhdem-kak-mozhno-bolshe-bolelschikov/
ФК Велес
ФК Рубин (Казань)
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