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Хавбек «Рубина» Горбунов — о Слуцком: «Он подкалывал, что меня из-под травы не видно»

Полузащитник «Рубина» Горбунов рассказал о работе со Слуцким
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Игорь Горбунов (№11).
Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов в интервью «СЭ» рассказал о работе с Леонидом Слуцким.

— В Казань тебя приглашал Леонид Слуцкий. Как отреагировал, когда он объявил об уходе?

— Для всех это стало неожиданностью. Я не присутствовал в тот день на собрании, все пропустил. Нам, футболистам, остается только принять ситуацию. Мы должны работать и привыкать к требованиям нового тренера.

Признателен Слуцкому, уважаю его. Жаль, что все так получилось, но всех нас в клубе объединяет одна цель — мы должны вернуть «Рубин» в премьер-лигу.

— Расскажи, какой он в работе. В чем его особенность?

— Викторович может пошутить и напихать, он серьезно относится к делу. Слуцкий — психолог: знает, когда подбодрить, а когда поругать.

— Как ты с ним взаимодействовал? Были напутствия или подколы?

— Ну, подкалывал он меня постоянно. И в основном из-за роста.

— Что говорил?

— Что меня из-под травы не видно!

— Как тебе Слуцкий на YouTube?

— Я там обычно ничего не смотрю, но видео с Викторовичем включал. Интересно наблюдать за его стилем шуток, разговорами.

— Как тебе «Плюшки» с его участием?

— Да типичные приколы Викторовича, которые я уже видел.

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ФК Рубин (Казань)
Игорь Горбунов
Леонид Слуцкий
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