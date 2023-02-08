Сегодня, 10:15
Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов в интервью «СЭ» рассказал о работе с Леонидом Слуцким.
— В Казань тебя приглашал Леонид Слуцкий. Как отреагировал, когда он объявил об уходе?
— Для всех это стало неожиданностью. Я не присутствовал в тот день на собрании, все пропустил. Нам, футболистам, остается только принять ситуацию. Мы должны работать и привыкать к требованиям нового тренера.
Признателен Слуцкому, уважаю его. Жаль, что все так получилось, но всех нас в клубе объединяет одна цель — мы должны вернуть «Рубин» в премьер-лигу.
— Расскажи, какой он в работе. В чем его особенность?
— Викторович может пошутить и напихать, он серьезно относится к делу. Слуцкий — психолог: знает, когда подбодрить, а когда поругать.
— Как ты с ним взаимодействовал? Были напутствия или подколы?
— Ну, подкалывал он меня постоянно. И в основном из-за роста.
— Что говорил?
— Что меня из-под травы не видно!
— Как тебе Слуцкий на YouTube?
— Я там обычно ничего не смотрю, но видео с Викторовичем включал. Интересно наблюдать за его стилем шуток, разговорами.
— Как тебе «Плюшки» с его участием?
— Да типичные приколы Викторовича, которые я уже видел.