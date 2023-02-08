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Хавбек «Рубина» Горбунов: «Хотел бы, чтобы Дзюба перешел к нам. Он усилит любой клуб РПЛ»

Горбунов рассказал о Дзюбе, который летом приезжал в клуб поддерживать форму
Владислав Зимагулов
Корреспондент отдела футбола
Артем Дзюба.
Фото ФК «Рубин»
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Полузащитник «Рубина» Игорь Горбунов в интервью «СЭ» рассказал об Артеме Дзюбе, который летом приезжал в клуб поддерживать форму.

— Летом в расположение «Рубина» приехал Дзюба. Как он себя вел?

— В коридоре он нормально меня встретил. Я его знать не знал, а он мне как дал с коленки, наградил поджопником! В раздевалке он как свой со всеми общался. Как будто давно тут играет. Опять же, я его первый раз увидел, а он вел себя так, будто мы давно знакомы. Приятный парень.

Про мой рост тоже, конечно, шутил. Когда «коридор» делали, Дзюба подкалывал: «Горбун пробежал уже? Тебя не видно из-под травы».

Жаль, что он не перешел в «Рубин». Я бы этого хотел.

— Слуцкий недавно сказал, что Дзюба усилит любую команду. Согласен?

— Ему передачу любую даешь: он может сбросить удобно, принять, отдать. Не знаю, почему ему так тяжело сейчас найти команду. Но уверен, что он усилит любой клуб РПЛ, это сто процентов.

— Видимо, есть переживания из-за его характера.

— То, как он вел себя в период тренировок в «Рубине», оставило только положительное впечатление.

Игорь Горбунов. «Дзюба как дал с коленки — наградил поджопником!» Слуцкий, Денисов, Яшин: интервью уникального игрока «Рубина»
Артем Дзюба
ФК Рубин (Казань)
Игорь Горбунов
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