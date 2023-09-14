Полузащитник Шарипов подпишет контракт с «Кубанью» до конца сезона

Как стало известно «СЭ», полузащитник Альберт Шарипов в ближайшее время подпишет контракт с «Кубанью».

Срок соглашения будет рассчитан до конца сезона-2023/24.

Последним клубом 30-летнего игрока был «Пари НН», за который он выступал с 2020 года. Шарипов провел за команду 74 матча, забил 3 мяча и сделал 3 голевые передачи. Всего в активе хавбека 81 матч в первой лиге и 40 игр в РПЛ.

С июля 2023 года футболист является свободным агентом.