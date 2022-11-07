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Сегодня, 09:25

Рязанцев — о «Рубине» в ФНЛ: «Безусловно, верю, что они вернутся в РПЛ»

Александр Рязанцев поделился мнением о выступлении казанского клуба в ФНЛ
Микеле Антонов
Корреспондент
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Полузащитник «Торпедо», бывший игрок «Рубина» Александр Рязанцев поделился с «СЭ» мнением о выступлении казанского клуба в ФНЛ.

— Вы бывший игрок «Рубина». Как относитесь к тому, что сейчас происходит с командой?

— А что сейчас происходит с командой?

— Не играет в РПЛ.

— Бывает. «Торпедо» тоже вылетало из РПЛ.

— А то, как играет команда при Слуцком вам нравится?

— Я не смотрю, если честно, игры «Рубина».

— Верите в то, что они могут вернуться в РПЛ.

— Безусловно. ФНЛ — очень сложный турнир. Мы это на себе прочувствовали. Очень непредсказуемый. Но у «Рубина» есть все ресурсы для того, чтобы вернуться: состав, тренер, финансовые возможности.

После 17 туров первой лиги «Рубин» набрал 30 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице.

Александр Рязанцев (футбол)
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
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