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Сегодня, 09:55

Червяков о том, что Клотет не включил его в заявку на матч с «Нефтехимиком» из-за улыбки: «Он сказал: «What the fuck is this?»

Зарина Халимхонова
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Получивший паспорт РФ украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» рассказал, почему почему не попал в заявку на матч Мелбет-Первой лиги против «Нефтехимика» (2:1) в сезоне-2023/2024.

— Была информация, что Клотет не включил тебя в заявку на матч с «Нефтехимиком» из-за того, что ты улыбался на тренировке. Это правда?

— На самом деле это очень на меня похоже. Я улыбчивый. Но именно в этом случае — нет. Он не включил меня в заявку из-за того, что я после предыгровой тренировки остался по воротам пробить, разок ускорился с мячом. Ну, люблю я футбол. Клотет, когда увидел все это, бежит на меня и кричит: «Ruslan, what the fuck is this? Tomorrow you rest» (Руслан, что это за хрень? Завтра ты отдыхаешь — прим. «СЭ»). И сказал, что я не в заявке, — сказал Червяков «СЭ».

19-летний футболист выступает за «Торпедо» с августа прошлого года. Контракт Червякова с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.

ФК Торпедо (Москва)
Жозеп Клотет
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