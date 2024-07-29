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Сегодня, 09:40

Червяков: «Хотел бы видеть Дзюбу в «Торпедо». Он сильный нападающий»

Зарина Халимхонова
Артем Дзюба.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Получивший паспорт РФ украинский полузащитник «Торпедо» Руслан Червяков в комментарии для «СЭ» рассказал, что симпатизирует нападающему Артему Дзюбе.

— В 2018 году невероятно фанател от Дзюбы как от игрока сборной России. Почему? Видно, как он выкладывается за свою страну. Прям до мурашек... На сборах в Абу-Даби мы играли с «Локомотивом». Увидел его там и думал: сфотографироваться или нет. Но так и не решился. Год назад побежал бы к нему, а сейчас некоторые ребята из команды будут меня подтрунивать, что люблю с кем-то фотографироваться, ха-ха.

— Пожалел, что не сфоткался?

— Надо дорасти до того, чтобы со мной хотели сделать фото. Вообще Дзюба — сильный нападающий. Об этом говорят его статистика и клубы, за которые играл. Хотел бы его еще увидеть в РПЛ. И в «Торпедо» хотел бы, — сказал Червяков «СЭ».

Дзюба выступал за «Локомотив» с февраля 2023 года. 35-летний форвард забил 12 голов и сделал 9 результативных передач в 39 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

По окончании сезона-2023/24 футболист покинул московскую команду и стал свободным агентом.

Артем Дзюба
Футбол
ФК Торпедо (Москва)
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