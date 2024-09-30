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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 22:25

Полузащитник «Торпедо» Нетфуллин заявил, что чувствует ответственность перед болельщиками клуба

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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин рассказал о желании вернуться в РПЛ к юбилею московского клуба.

17 августа 2024 года автозаводцам исполнилось 100 лет.

«У игроков всегда есть ответственность перед болельщиками. И в том сезоне она была, а сейчас тем более. По сравнению с прошлым годом результат пока что говорит сам за себя. Главное, что руководство «Торпедо» заинтересовано в возвращении в РПЛ», — сказал Нетфуллин.

«Торпедо» набрало 22 очка после 12 туров и располагается на втором месте в турнирной таблице первой лиги.

Источник: РБ Спорт
ФК Торпедо (Москва)

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