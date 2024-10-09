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Мелбет-Первая Лига. Новости

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Мелбет-Первая Лига

9 октября, 18:41

Нетфуллин — о шансах «Торпедо» вернуться в РПЛ: «Все зависит от нас самих»

Алина Савинова
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Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин оценил шансы команды вернуться в РПЛ. Клуб из Москвы второй сезон подряд выступает в Мелбет-Первой лиге.

«Не было такого, чтобы кто-то нам официально озвучивал цели. Возможно, это сделано специально, чтобы дополнительно нас мотивировать. Потому что каждый уважающий себя спортсмен стремится выигрывать медали и титулы. Турнир и сам по себе тяжелый ежегодно, а теперь команды, вылетевшие из РПЛ, добавили колорита. Понятно, что составы поменялись, но виден класс и отличие от других команд первой лиги. Но все зависит от нас самих. В прошлом сезоне, когда играл в «Химках», мне тоже задавали такой вопрос, и я отвечал: «Мы сами себе соперники», — цитирует Нетфуллина «РБ Спорт».

После 13 туров «Торпедо» с 23 очками занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ. Отставание команды от лидирующего «Арсенала» составляет два балла.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Первая лига
ФК Торпедо (Москва)

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