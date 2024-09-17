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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 16:13

Полузащитник «Торпедо» Соколов заявил, что старается не смотреть в турнирную таблицу первой лиги

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Полузащитник московского «Торпедо» Артем Соколов после победного матча над «Балтикой» (2:1) в матче 10-го тура первой лиги заявил, что старается не смотреть в турнирную таблицу.

«Градус противостояния был большой, так как оба клуба находятся вверху турнирной таблицы. «Балтика» — боевитая команда, плюс пришел тренер, который просит футболистов бороться до конца. Просто старались калининградцам в этом компоненте не уступать. «Арсенал»? Сильно стараемся не акцентировать внимание на результатах других и положению дел в турнирной таблице, но после матча с «Балтикой» я счет игры «Арсенал» — «Урал» в интернете посмотрел», — рассказал Соколов Metaratings.ru.

Напомним, после 10 туров Первой лиги «Торпедо» под руководством Олега Кононова с 20 баллами занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Лидирует тульский «Арсенал» (22 очка).

Источник: Metaratings.ru
ФК Балтика
ФК Торпедо (Москва)

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