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Сегодня, 16:45

Полузащитник «Тюмени» Ткачук — о Соболеве: «Он — парень с характером»

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Полузащитник «Тюмени» Денис Ткачук рассказал, каким ему запомнился Александр Соболев в «Крыльях Советов».

— Вы успели поиграть с Александром Соболевым в «Крыльях Советов». Не сломается он от хейта питерских болельщиков?

— Он — парень с характером. Не думаю, что его что-то надломит. Понятно, что первое время ему надо перетерпеть, но со временем все устаканится. Тем более если он будет показывать хороший результат в «Зените», я уверен, что все будет хорошо. Любовь болельщиков придет.

— По Соболеву было видно, что его ждет карьера в российских топ-клубах?

— Честно, мне не было видно, что Соболев будет играть в «Спартаке» и «Зените». Но, во-первых, он хорошо работал. Хорошо себя реализовал — забил за «Крылья Советов» много голов. Поступило предложение от «Спартака», и он воспользовался шансом. Конечно, сказалась его старательность. И не обошлось без везения, — сказал Ткачук «РБ Спорт».

30 августа Соболев перешел из «Спартака» в «Зенит». Сумма трансфера, согласно данным Transfermarkt, составила 10 миллионов евро. Его контракт с питерским клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РБ Спорт
Александр Соболев
Денис Ткачук
ФК Зенит

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