Полузащитник «Уфы» Фищенко перешел в «Родину»

Полузащитник «Уфы» Руслан Фищенко перешел в «Родину», сообщает пресс-служба уфимцев.

Сумма трансфера и срок контракта 22-летнего россиянина с новым клубом не уточняется.

Фищенко выступал за «Уфу» с июля 2021 года. В сезоне-2022/23 он провел 21 матч за команду и не отличился результативными действиями.