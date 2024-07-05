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Сегодня, 11:04

Пономарев назначен гендиректором «Черноморца»

Сергей Разин
корреспондент
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Российский специалист Максим Пономарев стал генеральным директором «Черноморца», сообщается на официальном сайте новороссийского клуба.

Последние четыре года 37-летний функционер занимал пост гендиректора «Чайки».

«Назначение на должность генерального директора ФК «Черноморец» для меня огромная честь и ответственность. Благодарю Сергея Шишкарева и Андрея Кравченко за доверие. С большим интересом готов начать свою работу и приложу все усилия, чтобы наш клуб достиг новых высот и радовал своих болельщиков игрой и результатом. Впереди нас ждет немало интересного. Новороссийск по-настоящему футбольный город, заслуживающий самых больших успехов», — сказал Пономарев.

«Черноморец» по итогам минувшего сезона вышел в первую лигу.

Источник: https://fc-cn.ru/press/news/4946
ФК Черноморец (Новороссийск)
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