Пономарев назначен гендиректором «Черноморца»

Российский специалист Максим Пономарев стал генеральным директором «Черноморца», сообщается на официальном сайте новороссийского клуба.

Последние четыре года 37-летний функционер занимал пост гендиректора «Чайки».

«Назначение на должность генерального директора ФК «Черноморец» для меня огромная честь и ответственность. Благодарю Сергея Шишкарева и Андрея Кравченко за доверие. С большим интересом готов начать свою работу и приложу все усилия, чтобы наш клуб достиг новых высот и радовал своих болельщиков игрой и результатом. Впереди нас ждет немало интересного. Новороссийск по-настоящему футбольный город, заслуживающий самых больших успехов», — сказал Пономарев.

«Черноморец» по итогам минувшего сезона вышел в первую лигу.