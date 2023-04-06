Понсе заявил, что сделал бы себе российский паспорт

Венесуэльский нападающий «Акрона» Андрес Понсе ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Не задумывался ли я о получении российского паспорта? Сложный вопрос, ведь у меня и так три гражданства: Испании, Венесуэлы и Колумбии. Мне нельзя иметь больше трех паспортов. Если была бы такая возможность, то, конечно, сделал бы себе российский паспорт», — приводит слова Понсе Sport24.

26-летний венесуэлец выступает за «Акрон» с января 2023 года. В составе тольяттинского клуба он провел восемь матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.