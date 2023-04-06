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Сегодня, 09:31

Понсе заявил, что сделал бы себе российский паспорт

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Венесуэльский нападающий «Акрона» Андрес Понсе ответил на вопрос о возможном получении российского гражданства.

«Не задумывался ли я о получении российского паспорта? Сложный вопрос, ведь у меня и так три гражданства: Испании, Венесуэлы и Колумбии. Мне нельзя иметь больше трех паспортов. Если была бы такая возможность, то, конечно, сделал бы себе российский паспорт», — приводит слова Понсе Sport24.

26-летний венесуэлец выступает за «Акрон» с января 2023 года. В составе тольяттинского клуба он провел восемь матчей, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-06-venesuelskiy-futbolist-ponse-yesliby-byla-vozmozhnost-konechno-sdelalby-sebe-rossiyskiy-pasport
Андрес Понсе
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
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