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Сегодня, 12:38

Понсе заявил, что в России чувствует себя в безопасности

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе высказал мнение о выступлениях в России.

«Не знаю, как другие, но для меня все нормально. Да, сложно адаптироваться к вашей стране, культуре, тяжелый русский язык. Для всего нужно время, но потом все отлично. В России я чувствую себя в безопасности. Это отличная страна. В Тольятти мне комфортно, а совсем скоро начну учить русский язык, чтобы стать для всех своим», — приводит слова Понсе Sport24.

26-летний венесуэлец выступает за «Акрон» с января 2023 года. В составе тольяттинского клуба он провел 8 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-04-07-andres-ponse-v-rossii-ya-chuvstvuyu-sebya-v-bezopasnosti
Андрес Понсе
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
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