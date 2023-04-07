Понсе заявил, что в России чувствует себя в безопасности

Венесуэльский нападающий тольяттинского «Акрона» Андрес Понсе высказал мнение о выступлениях в России.

«Не знаю, как другие, но для меня все нормально. Да, сложно адаптироваться к вашей стране, культуре, тяжелый русский язык. Для всего нужно время, но потом все отлично. В России я чувствую себя в безопасности. Это отличная страна. В Тольятти мне комфортно, а совсем скоро начну учить русский язык, чтобы стать для всех своим», — приводит слова Понсе Sport24.

26-летний венесуэлец выступает за «Акрон» с января 2023 года. В составе тольяттинского клуба он провел 8 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 результативную передачу.