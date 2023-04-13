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Сегодня, 03:56

Попов: «Рахимов на телевидение очень милый и красивый, но это обертка. Внутри он совсем другой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Амкара» Алексей Попов прокомментировал назначение Рашида Рахимова главным тренером «Рубина».

«Рахимов по-европейски педант. Каждая тренировка у него разбита по секундам. Европейский подход к тренировочному процессу. Много на мяче. Но у него мало индивидуализма и креатива. И он любит, когда все футболисты ему подчиняются. Думаю, что в эти три месяца руководство «Рубина» ничем не рискуют. Потому что уже вся страна знает, что «Рубин» выйдет в РПЛ (улыбается). Можно было назначать любого. Я не уверен, что Рахимов построит команду, которая может играть в премьер-лиге.

У нас в России все связано с агентской деятельностью. У Рахимова хорошие агенты работают и продвигают его интересы. У нас все тренеры ходя по кругу. Есть те, кто чуть-чуть проявили себя в дублях команд премьер-лиги, потом их поставили работать с основой и сказали: «О, это новые люди». И где они сейчас? Новиков в «Нефтехимике», Сторожук не может ничего сделать в «Арсенале», еще несколько человек в Первой лиге. А старая гвардия ходит по кругу. Новых нет. У нас проблема с тренерами и функционерами. Рахимов на телевидение очень милый и красивый, но это обертка. Внутри он совсем другой», — цитирует «РБ Спорт» Попова.

12 апреля стало известно о том, что Рахимов возглавил «Рубин». На данный момент казанский клуб занимает второе место в турнирной таблице первой лиги. Команда набрала 47 очков за 26 туров.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-popov-rahimov-na-televidenii-ochen-mily-j-i-krasivy-j-no-e-to-obertka/
Рашид Рахимов
Футбол
ФК Рубин (Казань)
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