0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 13:10

После массовой драки российских и украинских футболистов в Турции наказали администраторов отеля

Иван Торопцев
Корреспондент
Футболисты «Шинника».
Фото ФК «Шинник»
Telegram Дзен

Администраторы турецкого отеля, в котором произошла массовая драка с участием футболистов из России и Украины, понесли наказание, сообщает ИА REGNUM.

«Турецкие СМИ получили просьбу Союза турецких отелей не раздувать эту историю, чтобы не подрывать репутацию. Утверждается, что администраторы отеля, допустившие совместное проживание россиян с украинцами, наказаны», — приводит ИА REGNUM слова источника, знакомого с ситуацией.

Характер наказания для администраторов отеля не уточняется.

14 февраля стало известно, что в отеле Royal Seginus в Анталье произошел конфликт между футболистами «Шинника» и украинского клуба «Минай». Утверждалось, что украинцы требовали от начальника ярославской команды спеть их национальный гимн.

Сотрудники отеля смогли остановить конфликт, но спустя некоторое время украинские футболисты избили в лифте игрока «Шинника». Когда лифт приехал на этаж, началась массовая драка с участием других представителей российской команды. В отель приехали полиция и скорая помощь.

Позднее пресс-атташе «Шинника» Игорь Мережин подтвердил «СЭ» информацию о стычке между футболистами и добавил, что несколько человек получили несерьезные повреждения в результате драки.

«Шинник» и «Минай» находятся в Анталии на зимних сборах. Ожидается, что команды будут расселены по разным отелям.

Источник: https://regnum.ru/news/3780246.html
Футбол
Первая лига
ФК Шинник
2
Читайте также
Игрок «Сочи» Нобоа отреагировал на слова своей девушки о ее избиении
Илон Маск может стать владельцем «Манчестер Юнайтед»
США предупредили Украину о поворотном моменте в конфликте с РФ
NYT: запрет на въезд в Артемовск является прелюдией к выводу ВСУ из города
Марочко заявил о прибытии иностранцев из Западной Европы и Польши в части ВСУ в Харькове
МИД РФ оценил вероятность разрыва дипотношений с Болгарией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Иванов назвал главную проблему после завершения карьеры

В «Шиннике» сообщили о смене отеля в связи с инцидентом с украинскими футболистами