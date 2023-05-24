Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 18:16

Представитель Дюпина: «Юрий доволен, что вернулся с «Рубином» в РПЛ, и ждет решения по дальнейшему сотрудничеству»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Футбольный юрист Дмитрий Кигинько ответил на вопрос, как обстоит ситуация с будущим вратаря «Рубина» Юрия Дюпина.

«Юрий доволен, что вернулся с «Рубином» в премьер-лигу. Ему все нравится в Казани, он ждет решения руководства клуба по дальнейшему сотрудничеству. Руководство говорит, что в ближайшее время начнутся встречи и будут обсуждаться вопросы продления контрактов. Предложения? Юру все устраивает в «Рубине», — приводит «РБ Спорт» слова Кигинько.

Дюпин выступает за «Рубин» с 2019 года. В текущем сезоне 35-летний голкипер провел 28 матчей в составе казанской команды. Его контракт с «Рубином» рассчитан до конца этого сезона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-dyupina-yuru-vse-ustraivaet-v-kazani-on-zhdet-resheniya-rukovodstva-kluba/
Юрий Дюпин
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Роналду разочарован в Саудовской Аравии и хочет вернуться в Европу? Подробности
ЦСКА попросил ЭСК РФС рассмотреть два эпизода матча со «Спартаком»
МО сообщило о присвоении Александру Бичаеву звания Героя РФ посмертно
В Белгороде на проезжую часть с БПЛА сбросили взрывное устройство
В Белом доме предрекли потерю экономических достижений при дефолте
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В «Енисее» сообщили, что почти готовы к внедрению карты болельщика в случае выхода в РПЛ