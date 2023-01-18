Представитель Дюпина заявил, что у футболиста полное взаимопонимание с «Рубином»

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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько заявил, что голкипер Юрий Дюпин не планирует покидать «Рубин».
«Дюпин — футболист «Рубина», у него полное взаимопонимание с клубом. Стоит задача выйти в премьер-лигу, Юрий хочет в этом помочь, прикладывает все усилия. Никаких других мыслей на сегодня нет. Предложения? На сегодня четкая цель — быть с «Рубином» и решать задачи с этим клубом», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».
34-летний Дюпин выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 16 матчей, пропустил 17 мячей и шесть раз отстоял на ноль. Его контракт с клубом истекает в июне 2023 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования