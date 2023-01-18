Представитель Дюпина заявил, что у футболиста полное взаимопонимание с «Рубином»

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько заявил, что голкипер Юрий Дюпин не планирует покидать «Рубин».

«Дюпин — футболист «Рубина», у него полное взаимопонимание с клубом. Стоит задача выйти в премьер-лигу, Юрий хочет в этом помочь, прикладывает все усилия. Никаких других мыслей на сегодня нет. Предложения? На сегодня четкая цель — быть с «Рубином» и решать задачи с этим клубом», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

34-летний Дюпин выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 16 матчей, пропустил 17 мячей и шесть раз отстоял на ноль. Его контракт с клубом истекает в июне 2023 года.