Эфир
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь / результаты
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ

Сегодня, 11:26

Представитель Дюпина заявил, что у футболиста полное взаимопонимание с «Рубином»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Спортивный юрист Дмитрий Кигинько заявил, что голкипер Юрий Дюпин не планирует покидать «Рубин».

«Дюпин — футболист «Рубина», у него полное взаимопонимание с клубом. Стоит задача выйти в премьер-лигу, Юрий хочет в этом помочь, прикладывает все усилия. Никаких других мыслей на сегодня нет. Предложения? На сегодня четкая цель — быть с «Рубином» и решать задачи с этим клубом», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

34-летний Дюпин выступает за «Рубин» с июля 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за казанский клуб 16 матчей, пропустил 17 мячей и шесть раз отстоял на ноль. Его контракт с клубом истекает в июне 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/predstavitel-dyupina-u-yuriya-polnoe-vzaimoponimanie-s-rubinom/

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Италия. Суперкубок
Милан
Интер

обе забьют - да

30%

1.71

ТБ 2.5

26%

1.87

Ф2(0)

21%

1.85
⚽ Футбол. Кубок Италии
Ювентус
Монца

П1

32%

1.56

обе забьют - да

24%

2.03

ТМ 2.5

17%

1.90
⚽ Футбол. Германия. Бундеслига
РБ Лейпциг
Бавария

П2

28%

1.86

ТБ 3

27%

1.63

15%

2.00
Юрий Дюпин
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
1
0
Читайте также
Посол заявил, что запрет флагов России и Белоруссии на Australian Open является политизацией спорта
«Самая красивая женщина в мире». Умерла знаменитая актриса Лоллобриджида — ее внучка брала медали на Олимпиаде
Высшее руководство МВД Украины погибло при падении вертолета в Киевской области. Главное
Сбежавший из воинской части вооруженный военнослужащий ликвидирован под Липецком
Болгарию назвали инициатором отключения РФ от SWIFT и заморозки активов ЦБ
Число погибших в результате падения вертолета под Киевом достигло 16
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Новым спортивным директором «Рубина» может стать Эдуард Сафонов