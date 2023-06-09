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Сегодня, 13:51

Представитель Гаджимурадова: «Команды интересуются Рамазаном, но вопрос о дальнейших действиях решим с «Уралом»

Алина Савинова
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Дмитрий Кигинько, представитель полузащитника «Урала» Рамазана Гаджимурадова, ответил на вопрос о ближайших карьерных планах футболиста.

«У Рамазана Гаджимурадова еще год по контракту с «Уралом», соответственно сейчас он вернется в клуб и соберется на сбор команды. Только тогда будут понятны перспективы, и что будет в дальнейшем. Команды интересуются, но пока работаем в таком режиме. Вопрос о дальнейших действиях решим с «Уралом», а затем будем определяться с командой. Возможно, Гаджимурадов останется в Екатеринбурге», — цитирует Кигинько Sport24.

Гаджимурадов в 2021 году перешел в «Урал», однако в прошедшем сезоне 25-летний полузащитник выступал за махачкалинское «Динамо» на правах аренды. На его счету 10 матчей в первой лиге.

Источник: https://sport24.ru/football/news-2023-06-09-predstavitel-gadzhimuradova-ramazanom-interesuyutsya-komandy-no-vopros-o-budushchem-snachala-budet-reshatsya-s-uralom
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Урал
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