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Сегодня, 17:48

Агент Талаев: «У Саплинова есть предложения из первой лиги. «Ростов» нам не предлагал контракт»

Алина Савинова
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Андрей Талаев, представитель полузащитника «Ростова» Александра Саплинова, рассказал, что у игрока есть предложения из первой лиги.

«У Саплинова есть предложения пока из первой лиги. «Ростов» нам не предлагал контракт. В ближайшее время будем определяться по команде», — цитет Талаева Metaratings.ru.

Также агент сообщил, что предложения есть и у форварда «Торпедо» Ильи Стефановича.

«Я очень верю, что Стефанович останется в РПЛ на следующий сезон», — добавил он.

Сезон-2022/23 Саплинов провел в «Рубине» на правах аренды из ростовской команды. 25-летний полузащитник принял участие в 5 матчах за казанский клуб и не отметился результативными действиями. На счету 26-летнего Стефановича в минувшем сезоне РПЛ 13 игр, в которых он забил 5 мячей.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-talaev-rostov-ne-predlagal-kontrakt-saplinovu-u-nego-est-predlozheniya-iz-pervoi-ligi-258707/
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