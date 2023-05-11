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Сегодня, 00:06

Президент «Динамо» из Махачкалы отреагировал на возможность присуждения второго технического поражения подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о вероятности присуждения его команде второго технического поражения подряд за матч с «КАМАЗом» в 26-м туре первой лиги.

«Если КДК будет просто обсуждать эту тему, то ничего страшного. Пока ничего хочу комментировать. Если решение будет принято не в нашу пользу, то мы оспорим претензию«, — цитирует Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Ранее махачкалинцам уже присудили техническое поражение в игре против «Уфы» в 29-м туре. Согласно регламенту, в составе каждой команды должен находиться игрок 2001 года рождения или младше. У «Динамо» на протяжении 6 минут не было такого игрока.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/30985/1005118449_v_mahachkalinskom_dinamo_otreagirovali_na_vozmojnost_prisujdeniya_vtorogo_kryadu_tehnicheskogo_porajeniya
Футбол
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
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