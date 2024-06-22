Президент ФК «Чайка»: «Очень нравится идея РФС с созданием ЮФЛ. У нас появятся новые Головины, Сперцяны, Сафоновы»

Президент ФК «Чайка» Андрей Чайка в интервью «СЭ» отдал должное РФС за создание ЮФЛ.

— Сколько средств вы потратили на клуб (основную команду, академию, интернат) в минувшем сезоне?

— Если говорим об академии, то это где-то 220-250 миллионов.

Вообще мне очень нравится идея РФС с созданием юношеской футбольной лиги для академий. Крутая тема! Огромнейшие расходы берет на себя Российский футбольный союз. Но результат обязательно будет. Раньше ведь соревнования проходили внутри одного города. Ты там мог выигрывать у всех по 15:0, но не рос. А теперь участвуешь в региональных первенствах. Туда приезжают разные команды, разные школы. «Чайка» занимала там первые места, нам казалось, что мы в большом порядке.

— А что теперь?

— А сейчас попали на федеральный уровень и плетемся в конце таблицы. Но таким образом увидели, над чем надо работать в нашей академии, к чему стремиться, в чем добавить. Когда ты окрылен только победами, то стоишь на месте. А нынешняя система показывает: ничего подобного! И я же вижу, как прибавляют наши ребята, которые провели даже 10 матчей в ЮФЛ. Профессиональный рост сразу же бросается в глаза.

— Ваших детей переманивают в другие академии?

— Нет. Если раньше приходили родители 14-летних детей и уводили их в ЦСКА, «Спартак», то теперь есть уже регламентные нормы. Если все-таки кто-то от тебя уезжает, ты получаешь за него определенные выплаты от другого клуба. Сейчас наши ребята могут развиваться по вертикали, идти поэтапно вплоть до главной команды. Повторюсь, я полностью поддерживаю создание ЮФЛ. Если все и дальше будет так продолжаться, то обязательно появятся новые Головины, Сафоновы, Сперцяны и все остальные. Талантов по детям, юношам очень много, потенциал у них просто бешеный!

— А у «Чайки» нет такой стратегии: находить молодежь, раскручивать, продавать и жить на заработанное?

— Это не является какой-то самоцелью. Хотя при определенных обстоятельствах — почему бы и нет? Мне нравится, что Дмитрий Анатольевич Пятибратов со своими помощниками не боялся давать шанс во второй лиге нашим воспитанникам. Поверил в них. И сейчас видим, как прибавляет игрок сборной Киргизии Зарыпбеков. Мы им гордимся. Считаю, в ближайшем будущем он заиграет в РПЛ. Есть и другие молодые ребята. Олег Козаченко из академии. У него большие перспективы, тренер ему доверяет. Есть ребята 2007 года, которых привлекают к тренировкам с основой. На это делаем упор. Хочется, чтобы кто-то из молодых обязательно попадал в главную команду. А раскрутить и заработать, все окупить... Это нереально.