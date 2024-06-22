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Сегодня, 09:30

Президент «Чайки»: «Пока тебя накачивают бюджетными деньгами, у тебя не будет чувства ответственности за них»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Президент ФК «Чайки», бизнесмен Андрей Чайка в интервью «СЭ» порассуждал о бюджетных деньгах в российском футболе.

— Пока тебя будут накачивать бюджетными деньгами, у тебя никогда не появится чувства ответственности за них. Тебе дали — надо их потратить.

— Какая сейчас максимальная зарплата в «Чайке»?

— Точные цифры не назову. Но зарплаты у нас довольно аккуратные. А вот когда хотели попасть в премьер-лигу и ставили перед собой такую задачу, то суммы были довольно большие. Для первой лиги точно. 600, 700, 800 тысяч рублей в месяц. Очень сильная команда подобралась, но нас, если помните, убрали из ФНЛ... А так, думаю, могли бы пробиться в РПЛ. Поборолись бы точно.

— Вот так?

— Да. По итогам того сезона «Алания» вошла в первую шестерку. А буквально за неделю до начала первенства «Чайка» разнесла владикавказцев на сборах — 4:0! Вообще без шансов! Все вспоминают ту нашу команду. Но, увы, она просуществовала только на сборах. А потом...

Андрей Чайка. «16 Галицких не найти. Без бюджетных денег не обойтись, но вот зарплаты...» Интервью владельца «Чайки» — сельского клуба ФНЛ
ФК Чайка (Песчанокопское)
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