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Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 10:14

Президент ФНЛ Измайлов: «Сочи» и «Балтику» примем с удовольствием»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на вопрос «СЭ» о вылете «Сочи» и «Балтики» из РПЛ.

«Сочи» и «Балтику» примем с удовольствием. Надеемся, что команды за это время смогут понять ошибки в РПЛ, исправят их. Как Лига приложим все усилия, чтобы клубы чувствовали себя комфортно. Лига всегда настроена на то, чтобы выходило как можно больше команд», — сказал Измайлов «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» и «Сочи» напрямую вылетели из РПЛ. «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах с «Акроном» и тульским «Арсеналом» соответственно.

 

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