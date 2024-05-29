Президент ФНЛ Измайлов: «Сочи» и «Балтику» примем с удовольствием»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на вопрос «СЭ» о вылете «Сочи» и «Балтики» из РПЛ.

«Сочи» и «Балтику» примем с удовольствием. Надеемся, что команды за это время смогут понять ошибки в РПЛ, исправят их. Как Лига приложим все усилия, чтобы клубы чувствовали себя комфортно. Лига всегда настроена на то, чтобы выходило как можно больше команд», — сказал Измайлов «СЭ».

По итогам сезона-2023/24 «Балтика» и «Сочи» напрямую вылетели из РПЛ. «Урал» и «Пари НН» сыграют в стыковых матчах с «Акроном» и тульским «Арсеналом» соответственно.