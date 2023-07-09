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Сегодня, 12:43

Измайлов: «По итогам драфта ФНЛ четыре игрока находятся на просмотре в профессиональных клубах»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с «СЭ» подвел итоги первого в истории лиги драфта.

«Количество просмотра драфта на платформе ВК — больше одного миллиона человек. Это уже хороший показатель, который позволяет правильно позиционировать мероприятие и в дальнейшем сделать его не только как драфт, не только как возможность для непрофессиональных футболистов получить профессиональный контракт. Мы довольны результатом. Около 200 заявок было изначально, 40 игроков приняло участие в итоговом матче, 4 игрока находятся на просмотре в профессиональных клубах», — сказал Измайлов «СЭ».

Исполнительный директор ФНЛ Александр Атаманенко также высказался об итогах проведения драфта.

«Все партнеры и профессиональная общественность высоко оценивает этот проект. Уже со следующего сезона рассчитываем проводить регулярно. Плюс ко всему проводить лекции, делать платформу для общения спортивных директоров, скаутов. То есть расширять немножечко границы мероприятия», — сказал Атаманенко «СЭ».

Футбол
Первая лига
Наиль Измайлов
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