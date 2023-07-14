Президент ФНЛ Измайлов рассказал о системе функционирования фонда честного судейства

Президент ФНЛ Наиль Измайлов в разговоре с «СЭ» назвал цель создания фонда честного судейства.

«Это коллективная идея, общее решение. Будет три категории, которые будут принимать участие в выборе лучших судей по турам: это клубы, болельщики той или иной команды и профессиональные эксперты для того, чтобы получить экспертную оценку действий. Мы уже продумали процедуру голосования болельщиков, развесовку голосов. Цель — привлечение внимания к судьям, улучшение качества судейства, плюс дополнительный медийный охват», — сказал Измайлов «СЭ».

Фонд честного судейства со следующего сезона ФНЛ будет стимулировать премиальными лучших арбитров по ходу сезона и по итогам сезона.