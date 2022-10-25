Президент ФНЛ Измайлов рассказал подробности об интеграции крымских клубов в российские соревнования

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Наиль Измайлов рассказал о деталях интеграции крымских клубов в российские соревнования.

«Экспертно-аналитическая группа ФНЛ работает над тем, чтобы клубы Крыма и Севастополя в следующем сезоне приняли участие в соревнованиях вместе с российскими командами. Пока рано говорить о том, какие клубы и сколько их будет. Работа экспертно-аналитической группы продолжается. В ближайшее время запланирован очередной визит на полуостров», — цитирует Измайлова Metaratings.ru.

24 октября зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что Кабинет министров РФ и РФС договорились об интеграции новых территорий в чемпионаты России по футболу.