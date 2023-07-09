Президент ФНЛ Измайлов: «Было 25 версий календаря, президиум выбрал оптимальный»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов отреагировал на критику календаря сезона в первой лиге со стороны главного тренера «Химок» Андрея Талалаева.

«Календарь мы делали вместе с Высшей школой экономики, это алгоритмический календарь, в котором заложены временные слоты для проведения матчей, перемещения команд, их восстановления. Было 25 версий календаря, президиум выбрал оптимальный. Он, наверное, максимально сбалансированный», — приводит «РБ Спорт» слова Измайлова.

Первый тур нового сезона ФНЛ запланирован на 15 июля. В турнире примут участие 18 команд.