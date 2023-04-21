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Сегодня, 18:50

Президент ФНЛ надеется, что «Акрон» выиграет Кубок России

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов поделился мнением о победе выступающего в Первой лиге «Акрона» над московским «Спартаком» из РПЛ.

«Я как президент ФНЛ рад за «Акрон». Тем более, что там работают ребята, которые когда-то трудились в чемпионском «Спартаке»: Алексей Власов и Рамиль Шарипов. Да и в составе и на поле были ребята из академии «Спартака» и игравшие за «Спартак-2». Мне жалко, что «Спартак» сейчас в такой форме и не прошел дальше. Но «Акрон» в данный момент сильнее. Это классная команда, которая играла хорошо. Надеюсь, они дойдут до суперфинала Кубка и возьмут трофей. Это было бы здорово и для клуба, и для лиги. Объективно, уровень ФНЛ изменился. Это связано с переходом на недельный игровой цикл. У команд есть время на подготовку, на проведение тактических занятий, на восстановление и набор физической формы. Наверное, мы выходим к той цели, которой и должны были достичь. Спортивная цель, которая стоит перед Первой лигой, — стать лигой, которая готовит клубы для РПЛ, венца футбола в России. Поэтому все должно быть на соответствующем уровне: инфраструктура, качество футболистов, тренеров, менеджеров. Мы работаем над этим», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

«Акрон» после победы над «Спартаком» вышел в финал Пути регионов FONBET Кубка России, где в первом раунде встретится с «Краснодаром».

На втором этапе финала победившая команда сыграет с проигравшим в паре ЦСКА — «Урал» (1:1 после первого матча) за право выйти в итоговый финал турнира.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/prezident-fnl-akron-v-danny-j-moment-sil-nee-spartaka-nadeyus-on-vy-igraet-kubok/
Футбол
Первая лига
ФК Акрон
Наиль Измайлов
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