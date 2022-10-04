Измайлов: «Лига и Минспорт взаимодействуют с правительством по поводу того, чтобы ничего не привело к остановке чемпионата»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, будет ли взаимодействие с клубами по поводу частичной мобилизации.

— Будет ли какое-то взаимодействие с клубами по поводу частичной мобилизации? Будет ли бронь?

— Да, по клубам возникают такие вопросы. Могу ответить только словами министра спорта, который сказал, что спортивное сообщество не является рафинированным. Здесь большего вам сказать не могу. Лига и Министерство спорта взаимодействуют с правительством и министерством обороны по поводу того, чтобы ничего не привело к остановке чемпионата. Работа идет.

— Были слухи, что вы могли вернуться на пост генерального директора «Спартака».

— А можно я слухи не буду обсуждать?

Ранее сообщалось, что РФС обсуждает с властями бронь для футболистов.