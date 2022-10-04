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Сегодня, 14:30

Измайлов сообщил, что ФНЛ подписала соглашение о сотрудничестве с научно-клиническим центром РНХЦ

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Дмитрий Барулев

Президент ФНЛ Наиль Измайлов рассказал, что лига подписала соглашение о сотрудничестве с научно-клиническим центром РНХЦ.

«Что касается болельщиков, «Рубин» — большой клуб с великими победами, большой бренд, который лидирует по количеству болельщиков. Количество болельщиков «КАМАЗа» увеличилось на 25 процентов.

Создан медицинский комитет, идет плотное общение между медштабами клубов. Создан также комитет по маркетингу и коммерции. Мы подписали соглашение о сотрудничестве с научно-клиническим центром РНХЦ. В связи с чем футболистам первой лиги, имеющим гражданство России, будут делать операции на плечевом, коленном и голеностопном суставе на безвозмездной основе», — сказал Измайлов.

Футбол
Первая лига
Наиль Измайлов
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