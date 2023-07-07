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Сегодня, 14:57

Президент ФНЛ — про «Аланию»: «Будем надеяться, что стадион будет построен, но есть риски»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов высказался о ситуации со стадионом «Алании».

— Как отреагировали на письмо болельщиков «Алании», которые просили допустить клуб к стыковым матчам?

— Конечно, болельщики «Алании» соскучились по своему клубу. Будем надеяться, что стадион будет построен, но есть риски, и они весьма значительны. Пока клуб играть не может.

— Потенциально крымские клубы могут отобраться и в РПЛ по спортивному принципу.

— Пожалуйста, пусть отбираются. Спортивный принцип никто не отменял.

— Вы не видите рисков для исключения РФС из УЕФА из-за участия крымских клубов?

— Пока вижу ситуацию на сегодняшний день, от нее и отталкиваюсь. Сегодня прогнозировать сложно. Это хорошая возможность для футболистов, которые в течение девяти лет варились в вакууме, выйти из него и заиграть.

Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Наиль Измайлов
0
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