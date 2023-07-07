Президент ФНЛ Измайлов: «Буду только за, если медийные клубы ворвутся в лигу»

Президент ФНЛ Наиль Измайлов в комментарии для «СЭ» высказался о потенциальном появлении медийных клубов в ФНЛ-2.

— Вы говорили, что в ФНЛ-2 могут участвовать любые клубы, которые пройдут аттестацию. Если медийные клубы захотят ворваться в лигу, как отреагируете?

— Супер! Я только за. Мы в принципе сейчас плотно взаимодействуем с МФЛ и Николаем Осиповым (президент Медиалиги — прим. «СЭ»), общаемся, дружим, принимаем многие вещи, которые у них есть, а также делимся с ними своими. Участие медийных клубов нам интересно для развития Лиги. Тем более, клубы медиалиги хорошо себя показали в матчах Кубка России с точки зрения спортивных результатов. Да и в принципе спортивная составляющая медийных клубов сейчас заметно отличается от первых турниров, которые проводила Медиалига. Сейчас они более профессионально, серьезно готовятся, — сказал Измайлов «СЭ».

Ранее в розыгрыше Fonbet Кубка России-2022/23 впервые приняли участие два любительских клуба из Медиалиги: 2DROTS и «Амкал».

2DROTS дошли до стадии 1/128 финала, в которой проиграли ивановскому «Текстильщику» (1:1, 3:5 — по пенальти). «Амкал» добрался до 1/64 финала и проиграл «Звезде» из Санкт-Петербурга (2:2, 2:4 — по пенальти).