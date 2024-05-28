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Сегодня, 21:51

Президент ФНЛ ответил на вопрос о возможном уменьшении количества стыковых матчей

Артем Бухаев
Корреспондент
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Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на вопрос «СЭ» о возможном уменьшении количества стыковых матчей.

— Обсуждается проведение только одного стыкового матча. Якобы клубы РПЛ хотят выдвинуть эту историю...

— Клубы РПЛ не могут обсуждать это самостоятельно, потому что решение надо принимать всем вместе и клубам РПЛ и клубам ФНЛ. А ФНЛ клубов уже сто. В любом случае, я думаю, что интересы клубов, которые находятся ниже, чем РПЛ, это иметь возможность выхода в элиту российского футбола. Чем больше будет стыков, чем больше команд будут иметь возможность принять участие в борьбе за выход в РПЛ, тем будет лучше.

Четыре стыковых матча между клубами РПЛ и первой лиги пройдут 29 мая и 1 июня. В них сыграют «Пари НН» и «Арсенал», а также «Урал» и «Акрон».

Футбол
Первая лига
РПЛ
Наиль Измайлов
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