Президент ФНЛ прибыл в Крым для изучения футбольной инфраструктуры

Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов посетил Крым с целью познакомиться с командами, инфраструктурой, регламентами лиги и иными нормативными документами.

В среду, 12 октября, он посетил игру «Рубин Ялта» — «Севастополь», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНЛ.

Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает развитие футбола в Крыму. По его словам, команды региона могут быть включены в российские соревнования в будущем. Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона.

Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.