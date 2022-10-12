Президент ФНЛ прибыл в Крым для изучения футбольной инфраструктуры

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Президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов посетил Крым с целью познакомиться с командами, инфраструктурой, регламентами лиги и иными нормативными документами.
В среду, 12 октября, он посетил игру «Рубин Ялта» — «Севастополь», информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФНЛ.
Ранее президент РФС Александр Дюков заявил, что организация поддерживает развитие футбола в Крыму. По его словам, команды региона могут быть включены в российские соревнования в будущем. Решением УЕФА крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступают в чемпионате региона.
Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования