Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Мелбет-Первая Лига. Новости

Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 12:19

Президент ФНЛ прокомментировал ситуацию со стройкой стадиона «Алании» во Владикавказе

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на вопрос о ситуации со строительством новой арены «Алании» во Владикавказе.

«Мы были в прошлом году на стройке стадиона во Владикавказе. Бетонные работы на тот момент были закончены и велись отделочные. Работы тогда оставалось месяцев на шесть, максимум девять. Но стадион до сих пор не построен», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

«Алания» несколько сезонов вынуждена проводить домашние матчи в Грозном, а отсутствие арены в своем регионе уже помешало команде выйти в РПЛ.

Источник: РБ Спорт
Первая лига
ФК Алания (Владикавказ)
Наиль Измайлов
1
0
Читайте также
МИД Турции назвал неприемлемым расследование жеста Демирала на Евро
Беллингем, Гакпо и Мален вошли в символическую сборную 1/8 финала Евро
СМИ сообщили о задержании попавшего под санкции США комбрига ВДВ Городилова
Турка осудили за жест националистов, австрийцы кричали фашистские лозунги, а пах Беллингема обсуждал «адвокат» Роналду. Новая порция скандалов с Евро-2024
Губернатор Ставропольского края сообщил о падении двух беспилотников в регионе
Хитрый прием: зачем вузы набирают «мертвые души»
Популярное видео
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Гид по ЕВРО

Измайлов: «Возможен вариант, что некоторые матчи «Торпедо» будет проводить в «Лужниках»