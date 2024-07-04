Президент ФНЛ прокомментировал ситуацию со стройкой стадиона «Алании» во Владикавказе

Президент ФНЛ Наиль Измайлов ответил на вопрос о ситуации со строительством новой арены «Алании» во Владикавказе.

«Мы были в прошлом году на стройке стадиона во Владикавказе. Бетонные работы на тот момент были закончены и велись отделочные. Работы тогда оставалось месяцев на шесть, максимум девять. Но стадион до сих пор не построен», — приводит слова Измайлова «РБ Спорт».

«Алания» несколько сезонов вынуждена проводить домашние матчи в Грозном, а отсутствие арены в своем регионе уже помешало команде выйти в РПЛ.