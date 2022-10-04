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Сегодня, 14:05

Шамиль Лахиялов заявил, что нужно сделать футбол в ФНЛ-2 легкодоступным

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Дмитрий Барулев

Президент «Легиона» Шамиль Лахиялов рассказал, какие проблемы видит в ФНЛ и ФНЛ-2.

«Какие проблемы я вижу? Могу сказать за ФНЛ-2. Это большая затратность. Нужно сделать футбол в ФНЛ-2 легкодоступным. Есть команда, у которой есть стадион — пусть она участвует, развивает футболистов.

Сегодня в России 20?000 воспитанников футбольных школ, а на профессиональные контракты попадают 100 человек, как сказал сегодня Наиль Камильевич. Это говорит о том, что у нас мало клубов, потому что у нас высокие финансовые затраты и большие требования к клубам даже второй лиге. Нужно с радостью принимать клубы, которые готовы участвовать даже во втором дивизионе», — сказал «СЭ» Лахиялов.

Лахиялов был одним из кандидатов на пост президента ФНЛ. 4 октября по итогам голосования общего собрания клубов лиги на эту должность был избран Наиль Измайлов.

Шамиль Лахиялов
Футбол
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