Гаджиев: «Приглашение в команду израильтянина возможно»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном приглашении в команду израильских футболистов.

«Я думаю, что приглашение в команду футболиста с израильским паспортом возможно. С точки зрения отношения к представителям других национальностей у нас терпимое общество в целом. Радикалы они везде существуют, в абсолютно любом обществе. У нас они тоже есть, но я хочу привести слова Суслова, идеолога нашей коммунистической партии: «Дагестан — это кузница межнациональных отношений». Терпимое отношение характерно для Дагестана, хотя большая часть населения поддерживает палестинцев мыслями, чувствами», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

29 октября группа агрессивно настроенных людей захватила аэропорт в Махачкале. Они искали возможный рейс, прилетевший из Израиля.

«Динамо» (Махачкала) с 28 очками занимает 5-е место после 16 туров в Мелбет-Первой лиге.