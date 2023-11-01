Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 21:51

Гаджиев: «Приглашение в команду израильтянина возможно»

Telegram Дзен

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о возможном приглашении в команду израильских футболистов.

«Я думаю, что приглашение в команду футболиста с израильским паспортом возможно. С точки зрения отношения к представителям других национальностей у нас терпимое общество в целом. Радикалы они везде существуют, в абсолютно любом обществе. У нас они тоже есть, но я хочу привести слова Суслова, идеолога нашей коммунистической партии: «Дагестан — это кузница межнациональных отношений». Терпимое отношение характерно для Дагестана, хотя большая часть населения поддерживает палестинцев мыслями, чувствами», — цитирует Гаджиева «РБ Спорт».

29 октября группа агрессивно настроенных людей захватила аэропорт в Махачкале. Они искали возможный рейс, прилетевший из Израиля.

«Динамо» (Махачкала) с 28 очками занимает 5-е место после 16 туров в Мелбет-Первой лиге.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-priglashenie-igroka-s-izrail-skim-pasportom-v-dinamo-vozmozhno/
ФК Динамо (Махачкала)
Гаджи Гаджиев
1
Читайте также
Тутберидзе: «У Валиевой больше веры ни к кому нет, она изменилась»
Россиянин Артемьев и украинец Кузубов пожали руки на турнире Grand Swiss
В Москве осужден растлевавший на протяжении 11 лет детей продюсер
Тутберидзе рассказала о реакции Трусовой на второе место на Олимпиаде
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Виталий Дьяков: уход из «Спартака-2» / Пилипчук / деньги на жизнь / религия
Болельщики «Торпедо» попрощались с домашним стадионом
Игнашевич - о подготовке "Торпедо" к сезону
Игнашевич не опасается провокаций болельщиков "Торпедо"
Зачем лидер ФНЛ сменил тренера
Первый матч на "Балтике". Реакция Тихонова
"Мисс ФНЛ"-2017. Как это было
"Динамо" - "Тамбов": разгром Талалаева
"Динамо М" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Тюмень" - "Кубань". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Динамо" - "СКА-Хабаровск". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Тосно". Лучшие моменты
"Динамо М" - "Спартак-2". Лучшие моменты
"Химки" - "Сибирь". Лучшие моменты
"Динамо" - "Балтика". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Шинник". Лучшие моменты
"Динамо" - "Нефтехимик". Лучшие моменты
Кокорина на матчах "Зенита-2" встречают с шампанским
"Динамо" - "Тюмень". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Факел". Лучшие моменты
"Арсенал" - "Факел". Лучшие моменты
"Волгарь" - "Волга". Лучшие моменты
"Сибирь" - "Газовик Ор". Лучшие моменты
"Волгарь" - "СКА-Энергия". Лучшие моменты
"Томь" - "Сибирь". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Торпедо» 20 ноября сыграет с «Родиной» в «Лужниках»