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Сегодня, 15:40

Президент ялтинского «Рубина» высказался о создании рабочей группы по интеграции крымских клубов

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сергей Гардок.
Фото ФК «Рубин Ялта»

Президент ялтинского «Рубина» Сергей Гардок в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о создании рабочей группы по интеграции клубов Крыма и Севастополя в российские турниры.

— Вчера появилась новость о создании рабочей группы по интеграции клубов Крыма и Севастополя в российские турниры. Видите ли вы позитивную тенденцию в этом?

— Состав рабочей группы нам не известен, но мы уверены, что в нее войдут опытные профессионалы своего дела. По итогам футбольного форума «Содружество», который прошел 24-25 августа в Евпатории, исполняющий обязанности президента ФНЛ Наиль Измайлов заявил, что такая группа будет создана. Она приедет в Крым для оценки возможностей клубов. Учитывая, что визит должен в скором времени состояться, мы видим в этом исключительно положительную тенденцию.

— Рабочая группа будет анализировать готовность клубов к интеграции. Известны ли критерии? Понимаете, что нужно улучшить?

— Под этой готовностью мы понимаем в первую очередь соответствие требованиям по лицензированию футбольных клубов для ФНЛ. Конкретно в нашем случае мы уже сейчас понимаем, над какими моментами нам надо работать, и такую работу ведем.

Офис РФС. Клубы из Крыма будут играть в России? Как идет интеграция и что говорят в УЕФА и РФС

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