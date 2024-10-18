Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Мелбет-Первая Лига. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Мелбет-Первая Лига

Сегодня, 15:30

Ротенберг о пиве на стадионах: «Было бы лучше, чтобы люди могли отдохнуть с кружечкой»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением о возможном возвращении пива на стадионы.

— Стало ли больше болельщиков из-за отсутствия паспорта болельщика в первой лиге?

— Одно другому не мешает. Паспорт болельщика все равно нужен, чтобы любого человека, который заходит на стадион, можно было идентифицировать. Нужно, чтобы все было дисциплинированно. Сейчас, может быть, ходит чуть больше болельщиков.

— Последние годы ведется дискуссия о возможном возвращения пива на стадионы. Какое ваше мнение?

— Я считаю, что это нормально, но во всем должна быть мера и культура. Зрителей больше будет приходить, это правда. Хотя не мне это решать. Если культура поднимется на тот уровень, когда это возможно, конечно, было бы лучше, чтобы люди могли приходить и отдыхать на матчах в том числе с кружечкой пива.

Борис Ротенберг. «Без России мировой спорт — не спорт. Посмотрите на Олимпиаду — какое-то позорище». Интервью Бориса Ротенберга

Продажа и употребление пива на российских стадионах были ограничены в 2005 году. Запрет в качестве эксперимента был временно снят на матчах чемпионата мира 2018 года, однако затем снова введен.

ФК Сочи
Борис Ротенберг-старший

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Владимир Путин распорядился повысить доступность массового спорта в России
Андрей Рублев рассказал, что был близок к ампутации яичка
«Спартак» и «Авангард» сошли с ума, СКА – король «армейских» дерби, а Ротенберг метит в императоры. Что произошло в КХЛ 17 октября
В России запретят три вида ПЭТ-упаковки с сентября 2025 года
В Амурской области в аварии с грузовиком погибли двое взрослых и двое детей
Покинувшая Латвию из-за дискриминации многодетная семья намерена жить в России
Сегодня
Вчера
Неделя