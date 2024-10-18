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Сегодня, 15:45

Борис Ротенберг — об опросе ВЦИОМ: «Развитие идет. Все вернется на круги своя»

Артем Бухаев
Корреспондент
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент «Сочи» Борис Ротенберг в интервью «СЭ» поделился мнением об опросе ВЦИОМ.

— Согласно опросу ВЦИОМ, интерес к футболу сейчас в России на спаде.

— Например, в «Сочи» сейчас занимается футболом больше 700 детей. Мы выступаем в ФНЛ, выигрываем. Все регионы, где футбол пропагандируется, ходят на стадионы. Пока у нас только российские соревнования, а дальше будет видно.

— Вам не кажется, что все равно за футболом стали меньше следить?

— Те, кто смотрел внутренние соревнования, так же и продолжают их смотреть. У нас развивается молодежь, которая уже готова выступать за сборные команды. Развитие идет. Все эти опросы делаются для того, чтобы создать внутри страны какую-то атмосферу... При этом ясно, что нужны международные соревнования и встречи, чтобы понимать наш уровень. Например, в единоборствах мы находимся наверху — пусть другие учатся у нас. И в футболе все вернется на круги своя, нам главное не останавливаться и не теряться.

Борис Ротенберг. «Без России мировой спорт — не спорт. Посмотрите на Олимпиаду — какое-то позорище». Интервью Бориса Ротенберга

Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за период с 2005 по 2024 год увеличилась с 43 процентов до 77 процентов.

Борис Ротенберг-старший

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